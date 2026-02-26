Внешнеторговый оборот Башкирии в 2025 году уменьшился на 20%

Министр внешнкэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева констатировала, что 2025 год «стал непростым для внешней торговли республики: внешнеторговый оборот снизился на одну пятую часть показателя 2024 года» (цитата по пресс-службе регионального кабмина).

На фоне общего снижения экспортных показателей, республика сумела нарастить вывоз продукции химической промышленности и каучука на 4,5%, продовольствия и сырья — на 2,8%, текстиля — на 12,2%, заявила министр, открывая заседание стратегической сессии «Республика Башкортостан и Челябинская область: взаимный потенциал транспортного коридора "Север-Юг"».

В интервью Guide в октябре прошлого года госпожа Болычева ключевыми внешними торговыми партнерами Башкирии назвала Китай, Казахстан, Беларусь, Турцию, Иран, Индию, Узбекистан, Туркменистан, Сингапур и Ливию. Основу экспорта, по ее словам, составляют минеральные продукты, продукция химпрома, машиностроения, текстиль и обувь, металлы и металлические изделия.

По итогам первого полугодия 2025 года оборот внешней торговли Башкирии составил $1,8 млрд.

Ранее министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона заявляло о планах увеличить внешнеторговый оборот до $8,8 млрд к 2030 году.

Идэль Гумеров