В первом полугодии внешнеторговый оборот Башкирии составил $1,8 млрд

В январе-июне оборот внешней торговли Башкирии составил $1,8 млрд, написал в Telegram-канале премьер-министр Андрей Назаров. На экспорт пришлось около 77,8% оборота.

По словам главы кабмина, более половины экспорта приходится на несырьевую продукцию — товары машиностроения, химпрома, пищевой промышленности и металлургии.

Как сообщал «Ъ-Уфа» в мае, министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии рассчитывает, что к 2030 году оборот импорта и экспорта достигнет $8,8 млрд. В 2025 году внешнеторговый оборот должен достичь $7,3 млрд, а объем экспорта — $3,5 млрд. Такие показатели содержатся в проекте «Стратегии развития внешнеэкономической деятельности в Башкирии до 2030 года». На сегодня документ не утвержден региональным правительством.

Идэль Гумеров