Сделают в Башкирии

Башкирия планирует увеличить внешнеторговый оборот до $8,8 млрд к 2030 году. Экспорт продукции из республики должен составить $4,5 млрд, а на несырьевые товары должно приходиться не менее 80% поставляемой за рубеж продукции. Такие цифры содержатся в стратегии внешнеэкономической деятельности республики до 2030 года, предложенной региональным министерством внешнеэкономических связей. Авторы документа подчеркивают, что проект составлен с учетом геополитической обстановки, а эксперты предупреждают, что международная ситуация потребует скорых корректировок планов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кабмин Башкирии планирует за пять лет увеличить внешнеторговый оборот до $8,8 млрд

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Кабмин Башкирии планирует за пять лет увеличить внешнеторговый оборот до $8,8 млрд

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии предложило для общественных обсуждений стратегию развития внешнеэкономической деятельности республики до 2030 года. Обсуждения продлятся до 27 мая, затем документ должно утвердить региональное правительство.

Главной задачей ведомство видит сохранение объемов экспорта не ниже уровня 2021 года ($3,7 млрд). Целевое значение экспорта — $4,5 млрд, из которых 3,6 млрд около 80%) должно приходиться на несырьевые товары. Из них, в свою очередь, $2,8 млрд — на промышленные. Для сравнения, в 2025 году совокупный экспорт планируется на уровне $3,5 млрд, а доля несырьевых товаров предполагается на уровне около 60%. По итогам 2024 года основой экспорта стали минеральные продукты и сырье (43,1%), машиностроительная продукция (20,3%), продукция химпрома и каучук (16,8%).

Для продвижения башкирских товаров на зарубежных рынках авторы стратегии настаивают на обновлении правовой базы, внедрении мер поддержки экспортеров, развитии транспортно-логистических коридоров. Кроме того, республика собирается открыть торговое представительство в Луганской народной республике, а также продвигать бренд Made in Bashkortostan, проводить выставки, форумы, принимать и отправлять делегации.

Также министерство намерено расширить географию распространения башкирских товаров со 110 до 131 государств, а заодно переориентировать внешние потоки — например, перенести экспорт энергоносителей с западных стран на Восток и Юг.

Основные торговые партнеры Башкирии останутся теми же, что и в настоящее время — Китай, Турция, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Бразилия, Ливия, Тунис и Индия. На них по итогам 2024 года пришлось 74,7% внешнеторгового оборота. Общий объем внешней торговли к 2030 году вырастет с планируемых в 2025 году $7,3 млрд до $8,8 млрд, надеются разработчики стратегии.

Раскрывать показатели объема внешней торговли по итогам 2024 года в пресс-службе министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности отказались, сославшись, что это закрытая информация.

В стратегии указывается, что на внешнеэкономической деятельности башкирских компаний негативно отразились действия недружественных стран, санкции. «Региональная программа направлена на развитие экспорта в условиях современной экономики и с учетом геополитической ситуации»,— резюмируется в разделе, посвященном состоянию и перспективам внешнеэкономической деятельности.

Вместе с тем, господдержка должна вывести на «качественно новый уровень» сотрудничество не только с дружественными государствами, но и, например, со странами Европейского союза и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Экономист Всеволод Спивак сомневается, следует ли представленный документ называть стратегией. По его мнению, стратегия внешнеэкономической деятельности должна увязываться с развитием отраслей экономики. «На мой субъективный взгляд, основная часть "стратегии" — это различные мероприятия, направленные на увеличение реализации продукции предприятий Башкирии и разработку форматов взаимодействия (выставок, конференций). Это, безусловно, важная часть комплексной стратегии. Но с точки зрения обязанностей и полномочий, наверное, разработчики и не могли ставить более масштабных задач»,— поделился он с «Ъ».

По его мнению, стоит учитывать, что в текущей ситуации — высокой неопределенности на мировых рынках и сложностях международной обстановки — разработка внешнеэкономической стратегии становится делом «неблагодарным»: «Очевидно, что для сохранения актуальности ее придется переписывать через очень короткое время».

Также господин Спивак считает, что республике необходимо думать о локализации производства тех или иных зарубежных товаров: «Потребность в локализации, к примеру, китайского оборудования, конечно, есть. И мы видим в России массу примеров того, как предприятия, начав с перепродажи продукции, сначала углубляют степень локализации, а потом развивают собственные компетенции».

Идэль Гумеров