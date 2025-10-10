«Мы нацелены на развитие сотрудничества»

Предприятия Башкирии по итогам прошлого года увеличили внешнеторговый оборот республики на 6,4%. В планах властей региона не останавливаться на достигнутом. Весной была принята Стратегия развития внешнеэкономической деятельности в Башкирии до 2030 года. Что представляет собой этот документ, какие в нем заложены задачи и как власти помогают местным экспортерам рассказала корреспонденту Guide Анне Челак министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева.

Guide: По итогам 2024 года внешнеторговый оборот Башкирии вырос на 6,4% по отношению к 2023 году. Объем экспорта при этом увеличился на 4,2%, импорта — на 12,2%. На какие позиции вырос импорт и почему?

Маргарита Болычева: В 2024 году мы наблюдали рост импорта (по сравнению с показателями за 2023 год) по ряду групп товаров. Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них выросли в три раза; продовольственные товары и сырье — на 71,8%; древесина и целлюлозно-бумажные изделия — на 21,1%; металлы и изделия из них — на 14,4%; текстиль, текстильные изделия и обувь — на 10,7%; минеральные продукты — на 4,9%, а прочие товары — на 3,5%.

Наблюдаемый рост импорта является отражением общей экономической динамики и адаптации региональной промышленности к новым условиям. Нашими ключевыми драйверами стали: оживление внутреннего спроса и промышленного производства, а также структурные и логистические сдвиги.

Рост импорта сырья (кожи, металлов, древесины, сельскохозяйственной продукции) указывает на активность обрабатывающих отраслей — предприятия наращивают выпуск продукции, требуя больше качественных импортных комплектующих и материалов, которые не всегда доступны на внутреннем рынке в нужном объеме. Это особенно заметно в обувной, мебельной и металлообрабатывающей промышленности.

Резкий рост ввоза продовольствия, вероятно, вызван необходимостью компенсировать последствия неурожая, а также дефицит отдельных видов сельхозсырья, а также возросшим потребительским спросом на импортные товары. Увеличение закупок связано с перестройкой логистических цепочек и необходимостью обеспечения региональных проектов специфическими материалами.

Таким образом, рост импорта — это во многом индикатор инвестиционной активности и адаптации, а не только замещения местного производства.

G: Расскажите об основных показателях внешне-экономической деятельности региона за восемь месяцев этого года. Насколько изменилась картография экспорта, появились новые контрагенты в этом году?

М.Б.: По данным Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот республики за январь — июнь этого года несколько снизился.

В то же время мы фиксируем повышение качества нашего экспорта. Мы продаем за рубеж все больше готовой продукции и товаров с высокой добавленной стоимостью. Так, объем несырьевого неэнергетического экспорта продемонстрировал уверенный рост на 8,7%. Его доля в общем объеме экспорта республики достигла 55,8%, что свидетельствует о верном курсе на диверсификацию и соответствует общероссийским приоритетам.

По итогам января — июня количество стран-контрагентов Башкортостана увеличилось на 16,3% относительно показателя за аналогичный период 2024 года. Ключевыми партнерами во внешнеторговой деятельности республики традиционно выступают Китай, Казахстан, Беларусь, Турция, Иран, Индия, Узбекистан, при этом впервые в топ-10 стран-контрагентов вошли Туркменистан, Сингапур и Ливия.

Новыми направлениями стали такие страны, как Багамские Острова, Ливан, Бенин, Демократическая Республика Конго, Южная Осетия.

G: Ранее вы говорили, что власти региона сейчас «держат курс» на Юго-Восточную Азию. Расскажите, в чем это выражается? Потребности в каких товарах или технологиях в этом регионе мы способны покрыть?

М.Б.: Регион Юго-Восточной Азии — один из самых динамично развивающихся в мире, с быстрорастущим средним классом, что формирует огромный и разнообразный спрос. Тема импорта и потребностей Юго-Восточной Азии (ЮВА) крайне важна для понимания того, что наша республика может предоставить партнерам. Согласно данным Федеральной таможенной службы внешнеторговый оборот со странами ЮВА за январь — июнь 2025 года состоял на 98% из экспорта, ключевым партнером здесь стал Сингапур.

Импорт Юго-Восточной Азии состоит в основном из следующих товаров:

Минеральное топливо и энергоносители — сырая нефть, нефтепродукты, сжиженный природный газ (СПГ), уголь. Несмотря на то что некоторые страны (например, Индонезия, Малайзия) являются экспортерами энергоресурсов, быстрорастущая экономика и потребление требуют дополнительного импорта. Такие страны, как Сингапур, Таиланд и Филиппины, являются крупными импортерами энергии.

Машины, оборудование и высокотехнологичная продукция — промышленное оборудование, станки, телекоммуникационная аппаратура, полупроводники и электронные компоненты, компьютеры и запчасти. Это основа для развития производственного сектора. Страны импортируют оборудование для создания и модернизации заводов, а также электронные компоненты для последующей сборки.

Продукция химической промышленности — пластмассы и изделия из них, органические и неорганические химикаты, фармацевтическая продукция, удобрения. Химикаты критически важны для сельского хозяйства (удобрения), производства (пластмассы) и здравоохранения.

Продовольствие и сельскохозяйственная продукция — пшеница, молочные продукты, мясо. Быстрый рост населения, многие страны региона не могут самостоятельно обеспечить весь спектр продовольствия из-за климатических условий или нехватки земель.

Металлы и изделия из них — сталь, железо, медь, алюминий. Металлы необходимы для масштабного строительства (инфраструктура, недвижимость) и машиностроения (автомобилестроение, электроника).

Наш регион может закрыть потребности каждой указанной группы товаров, и это доказывает товарная номенклатура экспорта республики. За период январь — июнь 2025 года наш экспорт состоял из минеральных продуктов (42% в общем объеме экспорта), продовольственных товаров и сырья (13%), продукции химической промышленности (22%), машиностроительной продукции (9,2%), металлов и изделий из них (4%).

При этом мы уже налаживаем связи с Юго-Восточной Азией. В июле этого года в рамках VII ежегодной недели торговых представителей Российской Федерации нашу республику посетили торговый представитель России во Вьетнаме Вячеслав Харинов и торговый представитель России в Филиппинах Артем Цинамдзгвришвили. В рамках визита они посетили ключевые предприятия промышленности республики, особую экономическую зону «Алга», а также была проведена встреча с бизнес-сообществом республики, где многие предприятия выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и выходе на экспорт в эти страны.

G: Суммарно население Юго-Восточной Азии и, например, Африки достаточно большое, то есть логично встает вопрос объемов производства башкирских предприятий, чтобы покрывать эти потребности. Что делается в этом направлении?

М. Б.: Юго-Восточная Азия и Африка — это глобальные рынки с гигантским населением и потребностями. Вместо того чтобы «покрывать все потребности», Башкортостан занимает стратегически верную позицию — выявляет свои нишевые компетенции и целевые сегменты на этих рынках, куда может поставлять конкурентную продукцию. Это долгая и системная работа, которая уже дает первые результаты, но говорить о полном покрытии потребностей целых континентов преждевременно.

Однако республика целенаправленно работает в этом направлении. Башкортостан активно продвигает на экспорт готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью (химическая продукция, сельхозпродукция, оборудование).

Ключевая задача — перенастройка логистических цепочек на Восток и Юг. Это включает использование транспортных коридоров через Казахстан и Китай (железнодорожные маршруты), участие в проекте «Север — Юг» для выхода на рынки Ирана, Индии и далее в Африку, а также развитие собственной логистической инфраструктуры.

При этом правительство республики участвует в международных выставках, например, India Energy Week 2025, организует бизнес-миссии, в том числе реверсные, с привлечением контрагентов из стран ЮВА и Африки.

В июле этого года Уфу с деловым визитом посетила делегация Вьетнама во главе с генеральным консулом этой страны в Екатеринбурге Нгуен Май Хыонг. А в августе прошла онлайн-встреча деловых кругов Башкортостана и Вьетнама, посвященная развитию взаимной торговли. Компании установили прямые деловые контакты с представителями Ханойской ассоциации производителей промышленных товаров и Кооперативного альянса Ханоя для дальнейшего развития сотрудничества.

G: Как за последние годы изменилась товарная сетка экспорта. Раньше, понятно, в основном это были продукты тяжелого машиностроения, нефтехимической отрасли, ТЭК. Какие категории преобладают сегодня? Что начали экспортировать только в этом году или в последние пару лет?

М.Б.: Традиционно основу нашего экспорта составляют минеральные продукты (42,7%); продукция химической промышленности, каучук (22,6%); продовольственные товары и сырье (13,2%); машиностроительная продукция (9,2%); прочие товары на 70,4%; текстиль, текстильные изделия и обувь на 37%; металлы и изделия из них на 24,1%; машиностроительная продукция на 20%; продовольственные товары и сырье на 10,4%; продукция химической промышленности, каучук на 2,5%.

У нас активно развиваются новые отрасли экспорта, например, креативный экспорт. Здесь хотелось бы отметить республиканский телеканал HOME 4К. Сегодня они экспортируют и презентуют свою продукцию — креативные съемки — в самолетах индийских авиалиний, в международных аэропортах. Телеканалы компании смотрят в Словакии, Болгарии, Канаде, Монголии, Японии, Армении, Казахстане, Киргизии, Беларуси. Также телеканал HOME 4K группы компаний «Уфанет» первым в России получил халяль-сертификат, который позволяет экспортировать услуги телекомпании в страны исламского мира.

Компания «Дизайн фабрика Башмебель» предлагает уникальные проектные решения, сотрудничая с известными дизайнерами. Фабрика выступает изготовителем и поставщиком интерьерных предметов для современных премиальных зданий мирового класса. А компания «Ветви» производит дизайнерские люстры и продает свою продукцию в ОАЭ, Европу и Америку.

G: В Башкирии уже начала работать региональная программа «Развитие экспорта Республики Башкортостан на 2025–2030 годы». Расскажите подробнее, в чем суть программы, какие основные реперные точки и с какой периодичностью должны быть достигнуты? Какие конечные цели программы? На что планируется делать основной упор в развитии экспортной деятельности региона в ближайшие пять лет?

М.Б.: Региональная программа «Развитие экспорта Республики Башкортостан на 2025–2030 годы» под лозунгом «Алга на экспорт!» была принята в апреле этого года. Ее задача — развитие экспорта в условиях современной экономики и с учетом геополитической ситуации. В ее состав входят четыре проекта: промышленный экспорт, экспорт АПК, экспорт туристических услуг, экспорт МСП. Документ направлен на развитие как традиционных отраслей экономики (промышленность и АПК), так и современных (медицинский туризм). Это позволяет диверсифицировать экспортные риски региона и открыть новые направления экспорта республики.

Целью региональной программы является достижение объема несырьевого неэнергетического экспорта на уровне не менее $3,6 млрд к 2030 году. Также в регпрограмме установлены ежегодные целевые показатели до 2030 года по экспорту промышленности, АПК, туристских услуг, по количеству экспортеров МСП, объему несырьевого неэнергетического экспорта МСП и количеству стран экспорта.

G: Сколько за текущее время этого года прошло бизнес-миссий, в какие страны, какие и сколько региональных предприятий приняли в них участие? Насколько это направление в цифровых значениях помогает расширять экспортные возможности республики?

М.Б.: В этом году мы посетили три страны с бизнес-миссиями — Узбекистан (бизнес-миссия в рамках международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» 28–30 апреля), Китай (13–16 мая), Киргизию (19–20 августа). Более 70 башкирских компаний приняли участие в этих выездных мероприятиях. Пока рано говорить о конкретных результатах, но наши компании всегда возвращаются с предварительными договоренностями и уже налаженными контактами с контрагентами.

Сейчас готовимся к бизнес-миссии в рамках визита нашей делегации на «Иннопром Беларусь» под руководством главы республики Радия Хабирова в конце сентября и надеемся на плодотворное сотрудничество с белорусскими партнерами.

G: Оказываете ли вы поддержку предпринимателям при выходе на зарубежные маркетплейсы (известно, что на китайские, например, выйти не так-то легко)? И в чем заключается эта помощь? Есть ли уже успешные кейсы?

М.Б.: Республиканский Центр поддержки экспорта помогает малому и среднему бизнесу выходить на международные рынки, в том числе через размещение на электронных торговых площадках. Это перспективное направление развития экспорта в современном мире. И конечно, наши предприятия активно пользуются такой возможностью масштабирования своего бизнеса.

Например, ООО «Артифекс» — предприятие, специализирующееся на производстве пиломатериалов из хвойных пород камерной сушки — разместилось на международной электронной торговой площадке Woodresource.

А индивидуальный предприниматель Павел Кулай, разработавший жидкий сульфатоник-концентрат для домашнего оздоровления, вышел на рынок Вьетнама через крупнейший маркетплейс Юго-Восточной Азии Lazada с помощью Центра поддержки экспорта.

Это важный шаг в сторону роста узнаваемости бренда и формирования экспортного направления как устойчивой части бизнес-модели.

G: Сколько на сегодня представительств республики работает за рубежом? Планируется ли открытие новых, где? В чем их основная функция, как она изменилась с учетом текущей международной обстановки? Как вы оцениваете их эффективность?

М.Б.: На данный момент ведут свою деятельность шесть представительств республики в зарубежных странах — это Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Турция, Китай и ОАЭ, важно отметить, что наши представительства работают в статусе «при федеральных ведомствах», и наши сотрудники — внештатные сотрудники торговых представительств Российской Федерации в зарубежных странах.

Мы планируем до 2030 года расширить сеть зарубежных представительств до десяти. В ближайших планах открытие зарубежных представительств в Киргизии, Индии и Вьетнаме.

В ведении представителей находится работа по содействию росту внешнеторгового оборота республики со странами пребывания, диверсификации экспорта республики, обеспечению импорта необходимых для экономики республики товаров и технологий, а также содействию в организации взаимных визитов, налаживанию связей между представителями официальных и деловых кругов сторон.

То есть перед коллегами стоит большая GR-задача по созданию для нашей республики оптимальных условий в зонах присутствия.

Каждая страна обладает уникальными, присущими только ей, особенностями — характеристиками быта, условиями жизни, менталитетом, культурой, конфессией, все это налагает особую ответственность на представителей, и они объективно со своими задачами справляются.

Начиная с прошлого года, мы ведем рейтинг эффективности деятельности наших представителей, которые оценивает глава республики. Суть в том, что невозможно оценить работу представительств по нескольким аспектам, таким как привлеченные в республику инвестиции, совместные проекты или экспортные контракты. Представительства ведут системную работу со страной пребывания, это и переговоры, и авиарейсы и взаимодействие со СМИ, в их работе существует множество других показателей, мы выстраиваем системы взаимодействий со страной пребывания и нацелены на развитие сотрудничества.