Песков: никто не должен препятствовать решению гуманитарных вопросов на Кубе

Все гуманитарные вопросы на Кубе должны разрешиться, никто не должен чинить этому препятствий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Что касается безопасности вокруг острова, то, конечно, здесь очень важно, чтобы все сохраняли сдержанность и не допускали каких-либо провокационных действий»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге. Он отметил, что ситуация вокруг Кубы накаляется.

Российские власти исходят из того, что захваченные кубинцы из США, которые попытались с оружием проникнуть на остров, признались в подготовке теракта, добавил представитель президента. По его словам, «кубинские пограничники сделали то, что они должны были сделать в этой ситуации».

25 февраля зарегистрированный во Флориде скоростной катер вторгся в территориальные воды Кубы, пассажиры судна открыли стрельбу. На борту было десять вооруженных кубинцев, проживающих в США. Сотрудники береговой охраны застрелили четырех человек, еще шестеро ранены. Пострадал сотрудник кубинской погранслужбы. В МВД Кубы говорили, что нападавшие планировали диверсию. Газета The New York Times со ссылкой на источник писала, что американский катер не имел отношения к Военно-морским силам или береговой охране США.