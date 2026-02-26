Блогер Гасанов не признал вину в отмывании денег

Видеоблогер Гусейн Гасанов отказался признавать вину по делу об отмывании денег. Как рассказал ТАСС один из адвокатов обвиняемого, блогер еще в 2024 году погасил задолженность на 170 млн руб. В сумме с пенями и штрафами он заплатил около 300 млн руб., утверждает защитник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Гусейн Гасанов

Фото: @gusein.gasanov Блогер Гусейн Гасанов

Фото: @gusein.gasanov

Об уголовном деле против господина Гасанова стало известно весной 2025 года. По данным следствия, блогер не заплатил налоги на сумму свыше 170 млн руб. При этом он легализовал часть денег за счет покупки квартиры в Москве. Стоимость недвижимости превысила 68 млн руб.

23 апреля Чертановский райсуд Москвы заочно арестовал Гусейна Гасанова, 14 мая МВД объявило его в розыск. В ноябре обвиняемого переобъявили в розыск, предположительно, в связи с новым уголовным делом. Сам господин Гасанов утверждал, что «закрыл все вопросы по налогам» в 2024 году, после закрытия иска ФНС к блогеру на 112 млн руб.

Никита Черненко