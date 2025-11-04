Блогер Гусейн Гасанов переобъявлен в федеральный розыск

Обвиняемый в отмывании денег блогер Гусейн Гасанов был вновь объявлен в федеральный розыск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу данных МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гусейн Гасанов

Фото: @gusein.gasanov Гусейн Гасанов

Фото: @gusein.gasanov

В карточке блогера указано, что он разыскивается по статье УК. Источники в силовых структурах сообщили агентству, что причиной переобъявления господина Гасанова в розыск могло стать новое уголовное дело. Подробности собеседник агентства не уточнил.

14 мая Чертановский суд Москвы заочно арестовал Гусейна Гасанова по делу о легализации преступных доходов. По соответствующей статье (ч. 4 ст. 174 УК РФ) ему грозит до 7 лет лишения свободы. По данным следствия, в 2019–2021 годах Гусейн Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн руб. Блогера объявили в розыск, в том числе международный.

На Гусейна Гасанова в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) подписано более 30,4 млн человек. Он автор курса «Мышление миллионера»: автор обещал своим подписчикам, что научит их зарабатывать деньги честным трудом и закрывать кредиты.