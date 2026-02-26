Nvidia закончила год с рекордной выручкой $216 млрд

Выручка американской технологической корпорации Nvidia в четвертом квартале, завершившемся в конце января, выросла на 73%, до рекордных $68,1 млрд. Чистая прибыль увеличилась почти вдвое (на 94%), составив $42,9 млрд. Выручка Nvidia за весь финансовый 2026 год также оказалась рекордной — $216 млрд (рост на 65%). Годовая чистая прибыль увеличилась также на 65%, до $120 млрд.

Финансовые показатели Nvidia продолжают бить рекорды в условиях роста спроса на продвинутые чипы для искусственного интеллекта (ИИ), которые производит компания. Она регулярно заключает многомиллиардные контракты — так, ранее в феврале Nvidia договорилась о поставке в ближайшие годы миллионов ИИ-чипов признанной экстремистской и запрещенной в РФ корпорации Meta на общую сумму около $50 млрд. В октябре 2025-го Nvidia стала первой компанией, капитализация которой превысила $5 трлн.

После публикации отчетности акции Nvidia выросли на 1,4%. При этом некоторые аналитики считают, что успехи компании уже начинают давить на нее из-за возрастающих ожиданий инвесторов. «Для Nvidia уже недостаточно просто демонстрировать хорошие квартальные результаты. Она должна показывать идеальные квартальные результаты»,— отметил гендиректор исследовательской компании Futurum Group Дэниел Ньюман.

Яна Рождественская