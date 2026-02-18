Nvidia договорилась с запрещенной Meta о поставках ей миллионов чипов

Американские технологические корпорации Nvidia и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) объявили о многолетнем партнерстве в сфере чипов для искусственного интеллекта (ИИ). В соответствии с условиями соглашения первая компания поставит второй миллионы таких чипов.

Финансовые условия сделки не сообщаются, но, как передает Reuters, некоторые аналитики считают, что ее сумма может достигать $50 млрд. Соглашение охватывает как уже представленные продвинутые ИИ-чипы, так и те, которые пока еще вышли на рынок. В частности, Nvidia поставит чипы Blackwell, продажи которых начались в 2024 году, а также Rubin, которые должны выйти на рынок во втором полугодии текущего года. Также компания будет поставлять процессоры Grace и Vera.

Ранее сообщалось, что Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) занимается разработкой собственных ИИ-чипов, а также обсуждает с Google использование ее разработок в этой сфере.

Яна Рождественская