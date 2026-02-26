Один человек погиб и двое пострадали при атаках на Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали десять муниципалитетов Белгородской области посредством не менее 120 беспилотников и четырех боеприпасов. В итоге один человек погиб, еще два пострадали. Были повреждены 13 жилых помещений и 15 автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

По Краснояружскому округу выпустили 47 беспилотников. В районе поселка Степное из-за удара дрона по автомобилю погиб мирный житель. Транспортное средство сгорело. Вчера в Краснояружскую ЦРБ обратился пострадавший в результате атаки БПЛА на автомобиль в селе Илек-Пеньковка 24 февраля. У него диагностировали осколочные ранения руки, бедра, а также ожог височной области. Раненый проходит амбулаторное лечение. В поселке Красная Яруга повреждены четыре автомобиля.

Два бойца «Орлана» пострадали при выполнении служебных задач в селе Грузское Борисовского округа. Один из раненых находится в городской больнице №2 Белгорода, второй отпущен на амбулаторное лечение. В населенном пункте был разрушен дом. В поселке Борисовка повреждены пять автомобилей, в селе Березовка — частный дом, надворная постройка и административное здание. Суммарно по округу выпустили десять беспилотников.

Сутками ранее при атаках 82 БПЛА на Белгородскую область два человека погибли, еще двое были ранены.

Кабира Гасанова