Два бойца «Орлана» ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области

В селе Грузское Борисовского округа Белгородской области при выполнении служебных задач пострадали два бойца «Орлана». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Один из пострадавших получил минно-взрывную травму и осколочные ранения мягких тканей лица, руки и бедра. У второго бойца диагностирована баротравма. Сослуживцы транспортировали раненых в Борисовскую центральную районную больницу. Одному бойцу оказывают помощь в медучреждении, второй направлен на амбулаторное лечение.

Сегодня стало известно, что в Белгородской области с начала 2026 года при обстрелах ВСУ погибли 35 мирных жителей, еще 239 были ранены. Глава региона также отметил «большие потери» среди бойцов отряда «Барс-Белгород» и подразделения «Орлан».

Кабира Гасанова