Два человека погибли и двое ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 13 боеприпасов и 82 беспилотников. В результате атак два человека погибли и два пострадали. Разрушения установлены в десяти жилых помещениях и 15 транспортных средствах. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В поселке Борисовка Борисовского округа из-за детонации FPV-дрона погиб боец подразделения «Орлан», мирный житель получил ранения. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Также стало известно, что в больнице скончался мужчина, раненный при атаке БПЛА на машину в том же поселке 4 декабря.

В районе села Чайки Белгородского округа в результате атаки беспилотника на грузовик погиб мирный житель. Транспортное средство повреждено. В селе Никольское от удара FPV-дрона по автомобилю пострадал еще один мужчина. Он продолжит лечение дома. Машина повреждена. Всего в округе при атаках ВСУ получили разрушения три автомобиля и квартира в многоквартирном доме. За сутки по муниципалитету выпустили девять беспилотников.

Сутками ранее при атаках 177 дронов в Белгородской области были ранены десять человек. С начала 2026 года из-за украинских атак в регионе погибли 35 мирных жителей, еще 239 пострадали.

Алина Морозова