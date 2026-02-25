Белгородец погиб по пути в больницу от полученных при атаке дроном травм

Мужчина, пострадавший при атаке дрона на автомобиль в районе поселка Степное Краснояружского округа Белгородской области, скончался по дороге в больницу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Он находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, но спасти его не удалось»,— сообщил господин Гладков.

Днем сообщалось, что мужчину с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями рук и ног доставили в Краснояружскую ЦРБ. Затем его планировали перевести в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Сегодня стало известно, что в Белгородской области с начала 2026 года при обстрелах ВСУ погибли 35 мирных жителей, еще 239 были ранены. Показатели в три раза превышают статистику аналогичного периода прошлого года.

Анна Швечикова