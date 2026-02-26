На развитие АПК Ростовской области направлено более 8 млрд рублей

Итоговые показатели агропромышленного комплекса в Ростовской области в 2025 году оказались ниже показателей 2024 года. Об этом начальник управления экономического анализа АПК и реализации приоритетных программ минсельхоза региона Юлия Куликова заявила на круглом столе, который «Ъ-Ростов» организовал и провел в рамках форума «Интерагромаш».

По словам госпожи Куликовой, причиной отрицательной динамики стали неблагоприятные погодные условия – заморозки и засуха, которые отразились как на растениеводстве, так и на животноводстве.

В развитие АПК и сельских территорий было направлено в 2025 году более 8 млрд руб., непосредственно на сельхозпроизводство – 3,5 млрд руб. В частности, около 2 млрд руб. потратили на развитие отрасли растениеводства, животноводства – почти 1,4 млрд руб., мелиорации – 341 млн руб., сельского туризма – 30 млн руб. На сопровождение министерства находилось 35 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 170 млрд руб., из них реализовали шесть инвестпроектов общей стоимостью 14,8 млрд руб. Отмечается, что новые производства создали около 600 рабочих мест.

В 2025 году на донской земле вырастили 9 млн т зерновых и зернобобовых культур (-22% к 2024 году), 1 млн т подсолнечника (-35%), 337 тыс. т картофеля (+2,8%) и 516 тыс. т овощей (+1,7%). В животноводстве производство сократилось на 20%, мяса – на 5%, молока – на 13%, а товарная рыба, наоборот, показала рост на 1,4%.

По словам госпожи Куликовой, в 2026 году на развитие сельского хозяйства планируют направить 4,4 млрд руб., из предусмотренных на госпрограмму развития сельских территорий.

Основными направлениями субсидирования в этом году станут возмещение затрат на производство зерновых культур (1,3 млрд руб.), уплату страховых премий в растениеводстве (317 млн руб.), развитие животноводства (301 млн руб.), закладка многолетних насаждений (225,7 млн руб.), развитие мелиорации (207,2 млн руб.), гранты участникам специальной военной операции на создание сельхозпроизводства (179,3 млн руб.), приобретение сельскохозяйственной техники (около 100 млн руб.) и поддержка рыбохозяйственного комплекса (51,5 млн руб.).

Константин Соловьев