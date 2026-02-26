Комитет Государственной думы по туризму предложил ограничить продажу ски-пассов на горнолыжных курортах. Изменения предполагают, что количество проданных абонементов должно соответствовать тому, сколько людей могут безопасно кататься на склонах. По мнению депутатов, это поможет уменьшить травмы и сделать отдых более комфортным. Может ли это отразиться на ценах ски-пассов и востребованности горнолыжных курортов Сочи, рассказал вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Сергей Ромашкин

Фото: предоставлено автором

«Инициативу об ограничении продаж ски-пассов я воспринимаю спокойно. На мой взгляд, наши курорты, в том числе горный кластер Сочи, уже умеют управлять загрузкой трасс и канатной инфраструктуры. Им не требуется дополнительное законодательное регулирование потока туристов.

На горнолыжных курортах Сочи система управления потоками выстроена давно. Курорты сами ограничивают продажи ски-пассов в зависимости от погодных условий, состояния снега и текущей загрузки склонов. В пиковые даты — новогодние праздники, февраль — отдельные трассы действительно перегружены. Но в среднем по сезону баланс сохраняется. Также мобильные приложения позволяют туристам в реальном времени видеть загрузку и выбирать более свободные склоны. Это помогает перераспределять поток внутри курорта.

Безопасность на склонах — комплексный вопрос. Она зависит не только от числа проданных абонементов. В горном кластере Сочи большое внимание уделяется качеству подготовки трасс, состоянию ограждений и разметки, работе служб безопасности. Важны также качество снаряжения и соблюдение правил самими туристами. Отдельная проблема — катание в нетрезвом виде. Я считаю, что его необходимо полностью запрещать, поскольку это кратно повышает риски.

Часть травм происходит при внетрассовом катании. За пределами подготовленных склонов курорт не может отвечать за безопасность и регулировать количество людей. Поэтому некорректно связывать весь травматизм только с плотностью катающихся на официальных трассах.

Соотношение числа горнолыжников и площади трасс закреплено в ГОСТ Р 55881-2016 «Туристские услуги. Общие требования к деятельности горнолыжных комплексов». Для трасс высокой сложности допустимо до 2 тыс. человек на 1 кв. км, для средних — до 4 тыс., для легких — до 7,5 тыс. Также установлены требования к производительности канатных дорог, которая должна соответствовать пропускной способности склонов. Уверен, что курорты горного кластера Сочи эти нормативы соблюдают.

Не думаю, что предлагаемые изменения повлияют на выбор туристами места катания. Горный кластер Сочи остается конкурентоспособным по цене. Мы, например, не включаем ски-пасс в турпакет: турист покупает его на месте с учетом погоды и других факторов. Сейчас цены на ски-пассы достаточно высоки, думаю, рост здесь невозможен. Но если количество проданных ски-пассов уменьшится, то курорты могут увеличить продажи других услуг.

В целом считаю, что рынок способен самостоятельно регулировать загрузку трасс. При этом очевидно, что число любителей горнолыжного отдыха растет, и для горного кластера Сочи важно развитие — появление новых трасс и расширение инфраструктуры».