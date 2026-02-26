Рэп, «Аида», бал, стендап

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут посетить концерты классической и джазовой музыки, послушать рэп и стендап, посмотреть спектакли и кинопремьеры, поучаствовать в поэтическом вечере или уличном представлении. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

27 февраля в 19:00 в джаз-клубе «Эссе» выступят P.S.Jazz Quartet & Тамара Мартиросян. P. S. Jazz Quartet был создан, благодаря усилиям ростовского саксофониста Евгения Соколовского и краснодарского джазового пианиста Виктора Поначевного. Специальный гость вечера — Тамара Мартиросян, студентка ростовской консерватории им. С. В. Рахманинова.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

28 февраля в 19:00 в «Кроп Арене» — концерт «Слава КПСС». Российский рэпер, поэт, художник и стример Вячеслав Машнов (псевдонимы Слава КПСС, Гнойный) известен в стране как лидер объединения «Антихайп», его творчество отличается сатирическим стилем, нигилизмом и победой над рэпером Oxxxymiron в 2017 году. В Ростове-на-Дону артист выступит перед фанатами со своими хитами, исполнит экспериментальную музыку и грайм.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (16+)

1 марта в 12:00 в Ростовской государственной филармонии — музыкальный детектив «Тайна времени». В программе — произведения Э. Грига, А. Глазунова, С. Прокофьева, М. Мусоргского и др. композиторов. «Дело расследует» кандидат искусствоведения Мария Гринева.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

1 марта в 17:00 в пространстве «Особняк 1898» — «Магия свечей. Бетховен: Лунная соната, к Элизе и не только». Вечер построен как цельное музыкальное повествование: от камерных, созерцательных страниц — к более насыщенным и эмоционально напряженным.

Стоимость билетов — от 1050 руб. (6+)

27 февраля в 18:00 в Ростовском государственном музыкальном театре — опера Джузеппе Верди «Аида». Уже полтора столетия эта история, сотканная из тонкой, пронзительной любви и мучительного выбора между долгом и сердцем, разворачивающаяся на фоне великолепия Древнего Египта и украшенная грандиозными массовыми сценами, неизменно находит отклик в сердцах и умах зрителей.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

27 февраля в 19:00 в Молодежном театре — драма «Дон Жуан» по мотивам комедии Жана-Батиста Мольера «Дон Жуан, или Каменный пир». Дон Жуан — классический персонаж мировой литературы. Каждая женщина для него — идеал, а он для нее — мечта. Но встреча любовников — лишь мимолетное мгновение. И вот герой уже мчится дальше: от победы к победе, от триумфа к триумфу. И не догадывается, что ждет его в конце этого пути.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (18+)

28 февраля в 12:00 на сцене театра драмы им. Максима Горького — музыкальный спектакль «Бал для Золушки». В далеком королевстве, в замке, на праздничном балу появилась красавица, покорившая всех гостей и самого принца. Он влюбился в девушку. Когда она сбегает посреди праздника и случайно теряет туфельку, влюбленный юноша бросает все силы на поиски таинственной незнакомки.

Стоимость билетов — от 400 руб. (0+)

1 марта в 18:00 в Молодежном театре — драма «Онегин». Спектакль предлагает зрителю не просто наблюдать, а переживать и осмысливать образ современного Евгения Онегина. Если раньше его сравнивали с Чайльд-Гарольдом, то в современном прочтении романа в стихах Александра Пушкина на сцене Молодежного театра герой предстает как «эклектичная фигура, которая сочетает музыку и пластику», а в образе есть ирония и раскованность.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (16+)

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк», «Кино Орбита» стартовали показы приключенческого боевика «Гуантанамера». Экстремального тревел-блогера Дашу приглашают на Кубу для съемок сюжета о глубоководном погружении. Даша не подозревает, что ее заманили на Остров Свободы в связи с поисками пропавшего много лет назад документа, способного изменить ход истории.

Стоимость билетов — от 520 руб. (0+)

Для любителей комедии — приключенческая картина «Человек, который смеется». Дмитрий, популярный актер боевиков с непроницаемым лицом, во время съемок получает ранение. После несложной операции герой готов вернуться в кадр, но сталкивается с неожиданным побочным эффектом: Дмитрий постоянно улыбается и периодически смеется.

Стоимость билетов — от 540 руб. (16+)

Еще одна кинопремьера — военная драма «Малыш». Аполитичный рэпер из Донецка идет добровольцем в Мариуполь для того, чтобы вытащить из осажденного города свою мать. В главной роли — Глеб Калюжный.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

27 февраля в 19:00 в Flash Bar состоится «Импровизация». Это формат интерактивного развлекательного стендап-шоу. Комики выходят на сцену и импровизируют, а зрители активно участвуют в этом процессе.

Стоимость билетов — 500 руб. (18+)

28 февраля в 19:00 в ДК «Ростсельмаш» — поэтический вечер Анны Егоян с программой «Триггер». Центральная тема — внутренние травмы, зачастую неосознаваемые и невербализованные. Посредством поэзии и музыки Анна конструирует среду, способствующую открытому диалогу об аспектах человеческого опыта.

Стоимость билетов —от 2600 руб. (6+)

1 марта в 12:00 и 15:00 в парке Революции — спектакль «Емеля» от театра-улицы «Ларамбла». В программе — хороводы и народные игры, представления с участием Петрушки, Матрешки и Емели.

Вход – свободный (0+)

