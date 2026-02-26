В Ярославле создадут Центр подготовки кадров для туризма

В Ярославле на базе Демидовского университета появится Центр подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства. Соответствующее соглашение подписали вуз и «Союз городов Золотого кольца», сообщили в мэрии.

Ректор ЯрГУ Артем Иванчин и исполнительный директор Союза Наталья Булах

Фото: ЯрГУ им. Демидова

Центр компетенций, который будет носить название «Золотое кольцо», станет местом обмена знаний в сфере гостеприимства и краеведения из всех населенных пунктов маршрута, в состав которого включат 49 новых населенных пунктов в дополнение к существующим.

«Ректор ЯрГУ Артем Иванчин и исполнительный директор Союза Наталья Булах договорились объединить усилия для развития туризма и гостеприимства в регионе»,— сообщили в мэрии.

Подписание соглашения было приурочено к Всемирному Дню экскурсовода. В ходе мероприятия, организованном в Демидовском университете, состоялись вручение почетных грамот экскурсоводам и доклады экспертов о проблемах, стоящих перед сферой экскурсионных услуг, об искусственном интеллекте в туризма и опыте создания городского сообщества экскурсоводов.