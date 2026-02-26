Из Ростовской области в Турцию экспортировали 3,8 тысячи тонн шрота
С территории Ростовской области с 16 по 20 февраля в морских пунктах пропуска досмотрели 3,8 тыс. т кормов, предназначенных на экспорт. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Растительные корма — шрот подсолнечный — отправились в Турцию. Пробы продукции прошли лабораторные исследования на соответствие требованиям страны-импортера. Требований ветеринарного законодательства не выявили.