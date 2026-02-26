В Краснодарском крае введут закон о тишине с 1 марта

С 1 марта 2026 года в Краснодарском крае начнет действовать закон о тишине. Ограничения распространяются на несколько временных периодов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В будние дни нельзя шуметь с 23:00 до 08:00. В выходные и праздничные дни запрет действует с 23:00 до 10:00. Также во все дни недели установлен тихий час с 13:00 до 15:00.

За нарушение предусмотрены административные штрафы. Граждане заплатят от 1 до 3 тыс. руб., должностные лица — от 3 до 5 тыс. руб., организации — от 20 до 30 тыс. руб. При повторных нарушениях санкции увеличиваются.

К нарушениям относятся громкая музыка из автомобилей и заведений, пение, игра на музыкальных инструментах, ремонтные и строительные работы, погрузочно-разгрузочные операции, громкие сигналы и другие действия, создающие шум. Исключения составляют аварийные и спасательные работы, вывоз мусора и уборка территорий.

Алина Зорина