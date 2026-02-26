Переработчик мяса из Багаевского района указал недостоверные сведения о сырье

В Багаевском районе специалисты Россельхознадзора выявили нарушение в оформлении ветеринарных документов производителя мяса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Согласно данным, при оформлении документов на 330 кг мясных полуфабрикатов из свино-говяжьего фарша в качестве сырья для производства в документах указали «свинину бескостную».

«Таким образом, в ЭВСД вносились недостоверные сведения о продукции, использованной в качестве сырья, что является нарушением порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме (приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 862) и нарушает прослеживаемость продукции при производстве», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Уполномоченному лицу выдали предупреждение и предостережение о недопустимости нарушения.

Константин Соловьев