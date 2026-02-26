Спрос на отдых в Сочи сократился на 30% с начала года

С начала 2026 года спрос на отдых в Сочи продемонстрировал заметное снижение. По данным участников рынка, в январе—феврале интерес к направлению сократился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным фактором называют регулярные ограничения работы аэропорта, связанные с атаками беспилотников, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин сообщил о снижении интереса к Сочи на 9% год к году. В туроператоре «Русский экспресс» отметили падение бронирований по Краснодарскому краю в феврале на 8%. В компании «Алеан» фиксируют сокращение на 5%. В «Интуристе» заявили о снижении спроса непосредственно на Сочи на 30% в годовом выражении. Аналогичную динамику приводит сервис OneTwoTrip.

С 1 по 24 февраля продажи авиабилетов в Сочи уменьшились на 30% год к году и на 38% по сравнению с предыдущим месяцем. По данным Росавиации, 23–24 февраля ограничения на работу аэропорта вводились пять раз, что повлекло корректировку расписания рейсов.

Краснодарский край остается одним из крупнейших туристических рынков страны: по информации Travelline, на него приходится 14,3% совокупных гостиничных продаж. При этом Сочи формирует 30–35% турпотока региона, Анапа — около 25%, Геленджик — 15%, Туапсе — 5–7%.

Эксперты отмечают, что курорт в большей степени зависит от авиасообщения: лишь 15% гостей прибывают на автомобилях. Дополнительным сдерживающим фактором остается стоимость перелетов. На сайте «Аэрофлот» минимальная цена билета из Москвы в Сочи на конец февраля достигала 26,2 тыс. руб. На фоне роста транспортных расходов общая стоимость отдыха для семей из регионов остается высокой.

Мария Удовик