Число иностранцев в Сочи за год снизилось почти на четверть

По итогам 2025 года в Сочи зафиксировано снижение численности иностранных граждан, состоящих на миграционном учете по месту пребывания. На конец года этот показатель составил 14,3 тыс. человек против 18,8 тыс. годом ранее. Сокращение достигло 4,5 тыс. человек, или около 24% в годовом выражении, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По состоянию на 1 января 2026 года на территории города постоянно и временно проживают 4 тыс. иностранных граждан. Годом ранее их насчитывалось 4,5 тыс. человек. Снижение составило 423 человека, или порядка 9,4%.

При этом количество выявленных нарушений миграционного законодательства выросло. В 2025 году сотрудниками УВД по Сочи выявлено 6,6 тыс. административных правонарушений против 4,4 тыс. в 2024 году. Рост составил 2,3 тыс. случаев, или около 52,6%.

За отчетный период вынесено 712 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Из них 112 решений — в форме принудительного выезда, 600 — в форме самостоятельного контролируемого выезда. Фактически территорию страны покинули 892 иностранных гражданина.

Также в 2025 году составлено 217 протоколов в отношении хозяйствующих субъектов (рост на 32% к 164 случаям годом ранее) и 124 материала в отношении должностных лиц, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего года (52).

Также стало известно, что 9,5 млн иностранцев, находящихся на территории России, сдали свои биометрические данные. Из них 3,9 млн подтвердили свою личность через единую биометрическую систему при подписании различных договоров.

Михаил Мишустин также поделился результатами контроля за миграцией. В 2025 году удалось не пустить в Россию около 50 тыс. иностранцев через московские аэропорты и пункты пропуска. Кроме того, 72 тыс. иностранных граждан были выдворены из страны, сообщает Interfax.

Господин Мишустин отметил, что в прошлом году был создан реестр людей, находящихся в России незаконно. На 6 февраля 2026 года в нем уже зарегистрировано около 840 тыс. человек. Также он анонсировал создание цифрового профиля для обмена информацией между госорганами, где будет храниться вся необходимая информация о мигрантах.

Мария Удовик