Монастырь оплатит доставку тела погибшей на Валааме екатеринбурженки

В организации доставки родственникам тела погибшей на острове Валаам уроженки Екатеринбурга Натальи Простаковой примет участие Валаамский монастырь. Как сообщили ТАСС в пресс-службе монастыря, он полностью оплатит доставку.

Наталья Простакова приехала на послушание в Валаамский монастырь, но пропала после службы 2 февраля. Заявка о пропаже поступила в поисковый отряд 4 февраля, когда на острове уже работали сотрудники МВД, затем к поискам подключились монахи Валаамского монастыря. 13 февраля активные поиски прекратили, а 19 февраля стало известно, что ее нашли погибшей.

Поисковая служба исследовала бухту, на которой был непрочный лед. В частности, на льду обнаружили «два объекта, похожих на проломы». Причины гибели Натальи Простаковой на данный момент неизвестны.

Ирина Пичурина