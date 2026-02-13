Активные поиски пропавшей на Валааме екатеринбурженки прекращены

На острове Валаам в Карелии прекращены активные поиски пропавшей 36-летней уроженки Екатеринбурга Натальи Простаковой, сообщили «Ъ-Урал» в отделе информации и общественных связей МВД по Республике Карелия.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«В настоящий момент информации о ее местонахождении нет. Розыск ведется, и будет продолжаться. Но активные поисковые мероприятия на острове сейчас прекращены»,— сообщили в полиции.

Наталья Простакова пропала на Валааме 2 февраля. Она приехала на послушание в Валаамский монастырь, была одета в черное платье, черную куртку и черные ботинки. Пропавшая вышла с вечерней службы и ушла в неизвестном направлении. В ее поисках участвуют полиция, спасательные отряды, задействуют квадрокоптеры.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в поисках Натальи Простаковой начали участвовать монахи Валаамского монастыря.

Полина Бабинцева