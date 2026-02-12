Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
К поискам пропавшей на Валааме екатеринбурженки привлекли монахов

В поисках пропавшей в Карелии на Валааме уроженки Екатеринбурга начали участвовать монахи Валаамского монастыря. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на поисковый отряд.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

36-летняя Наталья Простакова из Екатеринбурга пропала на Валааме 2 февраля. Она приехала на послушание в Валаамский монастырь, была одета в черное платье, черную куртку и черные ботинки.

Пропавшая вышла с вечерней службы и ушла в неизвестном направлении. В ее поисках участвуют полиция, спасательные отряды, задействуют квадрокоптеры. По данным МВД, территория острова практически полностью обследована.

