Пропавшую на Валааме свердловчанку нашли погибшей

Уроженку Екатеринбурга, пропавшую на Валааме, нашли погибшей. Соответствующую информацию разместили в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наталья Простакова приехала на послушание в Валаамский монастырь. Она пропала после службы 2 февраля, была одета во все черное.

Заявка о пропаже поступила в поисковый отряд 4 февраля, когда на острове уже работали сотрудники МВД. Во время поисков отряд исследовал неизвестные следы на месте пропажи, которых было много, просматривал территорию с помощью дронов.

Ландшафт острова изучали с помощью тепловизора на случай разломов. Поисковая служба исследовала бухту, на которой был непрочный лед. В частности, на льду обнаружили «два объекта, похожих на проломы».

К поиску пропавшей с 12 февраля подключились монахи Валаамского монастыря. 13 февраля активные поиски Натальи Простаковой прекратили.

Общая сложность пеших треков во время поисков Натальи составила около 350 км. Причины гибели пока неизвестны, «Ъ-Урал» обратился за информацией в поисковый отряд.

Анна Капустина