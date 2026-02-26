«Регулятор сознательно идет на эти издержки»

Российский рынок потребительского кредитования вступает в фазу глубокой трансформации. По данным Национального бюро кредитных историй, в январе 2026 года доля отказов по заявкам на потребкредиты достигла 76,9%, что на 2,2 процентного пункта выше показателя января 2025 года (74,7%). Краснодарский край демонстрирует еще более жесткую динамику: уровень отказов составил 78,5%, показав рост на 2,2 п.п. к аналогичному периоду прошлого года. Предприниматель, финансовый консультант Павел Запороцкий рассказал, почему банки все чаще отказывают заемщикам.

Павел Запороцкий

Фото: предоставлено автором

«Портфель необеспеченных потребительских ссуд (НПС) по итогам 2025 года сократился на 4,6% — резкий контраст с ростом на 11,3% годом ранее. В декабре 2025 года необеспеченное кредитование сжалось на 0,7% после снижения на 0,3% в ноябре. При этом качество портфеля вызывает смешанные чувства: доля проблемных кредитов за 2025 год выросла на 3,9 п.п., достигнув 13% на начало 2026 года. “Поспевали” кредиты 2023–2024 годов, включая займы заемщикам без кредитной истории, чьи риски было сложно оценить. Однако ситуацию нельзя назвать критической: стандарты новых выдач остаются высокими.

Главный инструмент регулятора — показатель долговой нагрузки (ПДН). Это соотношение ежемесячных платежей по всем кредитам заемщика к его ежемесячному доходу. Сегодня банки с универсальной лицензией фактически не могут выдавать кредиты заемщикам с ПДН выше 80% — лимит для этой категории установлен на нулевом уровне. Доля заемщиков с ПДН от 50% до 80% также ограничена: на них может приходиться не более 15% выдач.

Второй инструмент — макропруденциальные надбавки. Если на обычный кредит банку требуется 8 руб. собственных средств на каждые 100 руб. выдачи, то на потребительский кредит по ставке 40% заемщику с ПДН 80+ требуется уже 40 руб. капитала. Это делает рискованные ссуды экономически нецелесообразными для банка и одновременно формирует буфер капитала на случай кризиса.

Доля отказов на Кубани (78,5%) устойчиво превышает среднероссийские показатели на 1,6 п.п. Причины типичны для всех регионов, но здесь они проявляются острее. Аппетит к риску банков снизился до минимума — одобряются только идеальные профили клиентов. Требования к кредитной истории стали беспрецедентно высокими: даже небольшие погрешности ведут к отказу.

Также росту отказов способствует высокая долговая нагрузка населения региона: большинство заявителей уже имеют ПДН выше 50%, что делает их “нежелательными” клиентами в условиях жестких лимитов. Даже заемщики с персональным рейтингом выше 750 баллов сталкиваются с отказами почти в половине случаев (около 46%).

В Краснодарском крае средний размер выданного потребительского кредита в январе 2026 года составил 147 тыс. руб. против 178,3 тыс. в декабре 2025 года (-17,6%). Банки предпочитают одобрять меньшие суммы, снижая риски в условиях высоких ставок. Спрос на новые кредиты заметно сократился: рост отказов и высокая стоимость заимствований демотивируют даже качественных заемщиков.

Думаю, что к 2027 году структура улучшится. Закредитованность населения высокая. Результат политики ЦБ очевиден: доля кредитов с ПДН более 50% в выдачах снизилась с 64% в IV квартале 2022 года до 22% в II квартале 2025 года. Согласно прогнозам Банка России, к концу 2027 года доля кредитов с ПДН более 80% сократится до 5%, а с ПДН 50–80% — до 15%.

Такая трансформация портфеля должна обеспечить более низкий уровень дефолтов в случае кризиса. Цена текущей жесткости — сжатие рынка и недоступность кредитов для значительной части населения. Однако регулятор сознательно идет на эти издержки, чтобы избежать системного кризиса».