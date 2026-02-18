«Тяжелые, но деловые»: итоги переговоров по Украине в Женеве

В Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США. Стороны заявили, что встреча была непростой, но делегации достигли прогресса. СМИ пишут о тупике в политических вопросах. Формат, темы и итоги переговоров — в подборке «Ъ».

Формат 17 февраля делегации России, США и Украины общались почти шесть часов, 18 февраля — два часа. Затем глава российской делегации Владимир Мединский провел отдельную закрытую встречу с украинской стороной. Консультации проходили и в российско-американском формате.

В Женеву также прибыли представители Италии, Германии, Франции и Великобритании, которые провели отдельные переговоры с делегациями США и Украины.

По данным Reuters, сначала завершилась политическая часть, после чего представители военных ведомств продолжили обсуждение. Атмосфера на переговорах была напряженной, рассказали источники «Интерфакса», РБК и ТАСС.

Темы обсуждений На переговорах помимо связанных с безопасностью тем планировалось обсудить территориальный вопрос, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Обсуждались «параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений», заявил глава Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делегации говорили о мониторинге прекращения огня в случае достижения мира, а также обсуждали Донбасс и Запорожскую АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делегации говорили о мониторинге прекращения огня в случае достижения мира, а также обсуждали Донбасс и Запорожскую АЭС.

Украинский лидер также поручил своей делегации обсудить возможность его личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Кремль не стал комментировать, обсуждался ли в итоге этот вопрос.

Оценки сторон Владимир Мединский заявил, что переговоры были «тяжелыми, но деловыми». В ближайшее время планируется следующий раунд консультаций, рассказал глава российской делегации.

Рустем Умеров назвал обсуждения «интенсивными и содержательными». По его словам, «часть вопросов удалось уточнить, по части продолжается дополнительное согласование». Он уточнил, что договоренности передадут на рассмотрение президентам, когда будет достигнут «необходимый уровень согласованности».

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о «значимом прогрессе». Он подчеркнул, что «обе стороны согласились проинформировать своих лидеров (об итогах.— ''Ъ'' ) и продолжить работу над достижением соглашения».

) и продолжить работу над достижением соглашения». Владимир Зеленский заявил, что «все три стороны были конструктивны» при обсуждении технических военных вопросов, но при обсуждении политических тем «переговоры были непростыми».

Что пишут СМИ После того как Владимир Мединский изложил позицию России, переговоры по политической части зашли в тупик, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два источника.

По словам еще одного источника Axios, российские переговорщики пожаловались, что недавние заявления украинского президента создают впечатление, будто он беспокоится о своей популярности на Украине больше, чем о завершении боевых действий (о каких заявлениях идет речь, не уточняется).

Представители украинской делегации на переговорах разделились по вопросу о необходимости подписания соглашения под руководством США, написал The Economist со ссылкой на источник. Сторонники главы офиса украинского президента, по данным издания, выступили за быстрое заключение мира, пока окно возможностей открыто, а близкие к бывшему главе администрации Андрея Ермака чиновники не согласны с этой позицией.

Представитель украинского президента Дмитрий Литвин, комментируя публикацию, заявил, что «после своего ухода Ермак ни на кого не влияет» и объяснил позицию делегации Украины так: «отдать территории без каких-либо гарантий — это было бы быстро. Обеспечить нечто стоящее — занимает время».

