«Тяжелые, но деловые»: итоги переговоров по Украине в Женеве
Мединский провел закрытые переговоры с украинской делегацией
В Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США. Стороны заявили, что встреча была непростой, но делегации достигли прогресса. СМИ пишут о тупике в политических вопросах. Формат, темы и итоги переговоров — в подборке «Ъ».
Владимир Мединский
Фото: Pierre Albouy / Reuters
Формат
- 17 февраля делегации России, США и Украины общались почти шесть часов, 18 февраля — два часа. Затем глава российской делегации Владимир Мединский провел отдельную закрытую встречу с украинской стороной. Консультации проходили и в российско-американском формате.
- В Женеву также прибыли представители Италии, Германии, Франции и Великобритании, которые провели отдельные переговоры с делегациями США и Украины.
- По данным Reuters, сначала завершилась политическая часть, после чего представители военных ведомств продолжили обсуждение. Атмосфера на переговорах была напряженной, рассказали источники «Интерфакса», РБК и ТАСС.
Темы обсуждений
- На переговорах помимо связанных с безопасностью тем планировалось обсудить территориальный вопрос, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
- Обсуждались «параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений», заявил глава Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делегации говорили о мониторинге прекращения огня в случае достижения мира, а также обсуждали Донбасс и Запорожскую АЭС.
- Украинский лидер также поручил своей делегации обсудить возможность его личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Кремль не стал комментировать, обсуждался ли в итоге этот вопрос.
Оценки сторон
- Владимир Мединский заявил, что переговоры были «тяжелыми, но деловыми». В ближайшее время планируется следующий раунд консультаций, рассказал глава российской делегации.
- Рустем Умеров назвал обсуждения «интенсивными и содержательными». По его словам, «часть вопросов удалось уточнить, по части продолжается дополнительное согласование». Он уточнил, что договоренности передадут на рассмотрение президентам, когда будет достигнут «необходимый уровень согласованности».
- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о «значимом прогрессе». Он подчеркнул, что «обе стороны согласились проинформировать своих лидеров (об итогах.— ''Ъ'') и продолжить работу над достижением соглашения».
- Владимир Зеленский заявил, что «все три стороны были конструктивны» при обсуждении технических военных вопросов, но при обсуждении политических тем «переговоры были непростыми».
Что пишут СМИ
- После того как Владимир Мединский изложил позицию России, переговоры по политической части зашли в тупик, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два источника.
- По словам еще одного источника Axios, российские переговорщики пожаловались, что недавние заявления украинского президента создают впечатление, будто он беспокоится о своей популярности на Украине больше, чем о завершении боевых действий (о каких заявлениях идет речь, не уточняется).
- Представители украинской делегации на переговорах разделились по вопросу о необходимости подписания соглашения под руководством США, написал The Economist со ссылкой на источник. Сторонники главы офиса украинского президента, по данным издания, выступили за быстрое заключение мира, пока окно возможностей открыто, а близкие к бывшему главе администрации Андрея Ермака чиновники не согласны с этой позицией.
- Представитель украинского президента Дмитрий Литвин, комментируя публикацию, заявил, что «после своего ухода Ермак ни на кого не влияет» и объяснил позицию делегации Украины так: «отдать территории без каких-либо гарантий — это было бы быстро. Обеспечить нечто стоящее — занимает время».