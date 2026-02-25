ТАСС узнал о переносе трехсторонних переговоров по Украине на начало марта

Четвертый раунд переговоров России, Украины и США перенесен на начало марта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. 22 февраля агентство сообщало, что консультации могут пройти 26 февраля в Женеве.

«Большая трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, место еще согласуется»,— сообщил источник ТАСС.

Последние трехсторонние консультации прошли 17–18 февраля в отеле InterContinental в Женеве. Руководитель российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, охарактеризовал переговоры как сложные, но деловые. Он также анонсировал скорое продолжение консультаций. 24 февраля спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что трехсторонняя встреча делегаций может состояться в ближайшие 10 дней.

