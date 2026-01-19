Заседание суда по иску Банка России к Euroclear назначили на март

Арбитражный суд Москвы назначил заседание по иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear по замороженным российским активам на 4 марта. Это следует из картотеки арбитражных судов.

Слушания пройдут в закрытом режиме по ходатайству представителей ЦБ. По их словам, материалы дела содержат информацию, которая может быть квалифицирована как банковская тайна. Также инстанция не разрешила частным инвесторам присоединиться к иску регулятора.

Страны Евросоюза и G7 заморозили около €300 млрд российских активов после начала военной операции России на Украине в 2022 году. Из этих средств около €180 млрд находятся в Euroclear. 12 декабря ЕС подтвердил заморозку активов до завершения конфликта, после чего Банк России подал иск к бельгийскому депозитарию на 18,17 трлн руб.