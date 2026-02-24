Уиткофф: переговоры РФ, Украины и США могут состояться в течение 10 дней

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что следующая встреча делегаций России, Украины и США может пройти уже в течение следующих 10 дней. По его словам, со стороны США в переговорах могут принять участие он сам, Джаред Кушнер и их команды.

«Как я уже говорил, мы не только встречаемся в Женеве. Я на самом деле думаю, что Рустем (Умеров.— "Ъ") может приехать во Флориду, чтобы встретиться с нами вскоре после этого. И будет трехсторонняя встреча»,— сказал господин Уиткофф на конференции Yalta European Strategy (цитата по «Интерфакс-Украина»).

США «очень верят» в то, что Россия и Украина в будущем смогут провести переговоры на высшем уровне — то есть, с участием президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметил господин Уиткофф. «Считаем, что частично мы пытались решить все другие вопросы, а затем оставить лидерам вопрос о территориях. Да, у нас много работы по территориям, нам нужно рассмотреть все различные концепции, есть много разных вариантов для размышлений»,— сказал он.

Предыдущий раунд трехсторонних консультаций по Украине состоялся в Женеве 17-18 февраля. Стороны анонсировали скорое продолжение обсуждений. По данным ТАСС, встреча может состояться 26 февраля в Женеве. По словам главы администрации президента Украины Кирилла Буданова, делегации встретятся в конце этой недели. В Кремле заявляли, что дату встречи только предстоит согласовать.