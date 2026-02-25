Кремль выразил надежду на препятствие планам по ядерному оружию для Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сумасшедшими планы Франции и Великобритании передать ядерное оружие Украине. Он выразил надежду, что публикация данных от Службы внешней разведки (СВР) РФ о таких планах позволит им помешать.

«Будем надеяться, что своевременное опубликование разведданных все-таки станет препятствием на пути реализации вот этих сумасшедших, совершенно безумных планов»,— сказал господин Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он отметил, что данные СВР «не голословны». «Учитывая опыт всего, что имело место до сих пор, можно с большой долей уверенности предположить, что это именно так, именно такая угроза имела место»,— добавил пресс-секретарь.

По данным СВР, Великобритания и Франция решили тайно передать Украине ядерное оружие и соответствующие технологии. Как считают в российской разведке, наличие атомной бомбы позволит Киеву претендовать на более выгодные условия в мирных переговорах. Посольства Франции и Великобритании в России отрицают наличие таких планов. Не подтвердил их также украинский МИД.