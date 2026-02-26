На лед выходят стивидоры

Несмотря на усиление ледокольной группировки в Финском заливе и послабления в режиме прохода судов без ледового класса, ситуация с экспортом через порты Балтики остается сложной. Участники рынка указывают на нехватку ледоколов, судов ледового класса, а также якорных мест, где судно должно встать для осмотра подводной части водолазами. Пик проблем, ожидают они, придется на март.

В портах Финского залива принят ряд мер, чтобы облегчить обработку судов. Так, запрет на проход судов без ледового усиления сдвинут с 16 февраля на 1 марта, рассказали “Ъ” источники, знакомые с ситуацией. Также «Росатом» 18 февраля привел на Балтику атомный ледокол «Сибирь». Как сообщал «Атомфлот», на 24 февраля обеспечена проводка 32 судов.

Тем не менее обстановка в портах Финского залива остается напряженной.

Залив полностью покрылся льдом — впервые с 2011 года, рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга (см. “Ъ” от 21 февраля). Как рассказал «ПортНьюс» директор компании «Аврора Лайн» Алексей Парилов, время ожидания захода в порт Санкт-Петербург достигает пяти дней. Участники рынка говорят о нехватке ледоколов и судов ледового класса, а также отсутствии послаблений по водолазному осмотру судна, о моратории на который на время льдов просили участники рынка (см. “Ъ” от 16 февраля).

Источник “Ъ”, работающий в регионе, говорит о том, что сейчас в регионе работают 13 ледоколов, в том числе один атомный. «Было бы больше — было бы лучше, но где их взять»,— сетует он. «Ситуация не изменилась,— говорит один из собеседников “Ъ” среди грузоотправителей.— Ледокол колет лед, но для прохода в расколотых льдах необходимы суда арктического класса. Обычные могут получить пробоины от льдин. Судов арктического класса там нет, поэтому ситуация остается крайне сложной». По словам другого собеседника “Ъ”, доступный флот ледового класса невелик в том числе из-за санкций и отказа многих судовладельцев от заходов в российские порты. Доля судов ледового класса оценивалась примерно в 20%, добавляет источник “Ъ”.

«Улучшения ситуации не видим: так же долго собираются конвои, сохраняются и сложности с проведением осмотров»,— говорит собеседник “Ъ” среди грузоотправителей. Сохранение текущих тенденций приведет к полной остановке северо-западного направления по экспорту, уверен он. Источник “Ъ”, работающий в Усть-Луге, говорит, что ситуация сложная, но водолазы работают в штатном режиме и суда осматривают в срок.

Как поясняет собеседник “Ъ”, согласно процедуре подводного осмотра, судно должно встать на якорную стоянку. В порту Петербурга их три — 26 якорных мест для досмотра. В Усть-Луге — одна и семь мест. «При большом количестве приходящих судов, особенно сейчас, когда подход неритмичен в силу ледовой обстановки, единственная якорная стоянка всегда забита»,— рассказывает он. Суда ждут освобождения места, не могут идти сразу к причалу. Для увеличения количества якорных стоянок, рассказывает он, нужно, чтобы Минтранс в лице «Росморпорта» такую стоянку оборудовал (провел дноуглубительные и прочие мероприятия), нанес на карты и утвердил во всех надлежащих документах.

«Если бы была возможность временно отменить досмотры или хотя бы производить их у причалов, то, конечно, это облегчило бы ситуацию»,— говорит источник “Ъ”.

В Минтрансе отмечают, что «проводки судов в Финском заливе ведутся регулярно, ситуация с судоходством контролируемая», но на вопрос, поддерживают ли временный мораторий на осмотр подводной части судов на время льдов, не отвечают. В администрации портов не ответили “Ъ”. Источники среди операторов замечают, что ситуация очень сложная, но бывало и хуже. «Все службы сейчас работают с максимальными усилиями, чтобы организовать постановку судов к причалам и при этом обеспечивать безопасность судоходства»,— говорит один из них. По его оценке, пик сложностей придется на март.

Наталья Скорлыгина; Владимир Колодчук, Санкт-Петербург