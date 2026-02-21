Финский залив полностью замерз

После нескольких морозных и штилевых дней вся акватория Финского залива покрылась льдом. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Санкт-Петербурга и Ленобласти Александр Колесов. Он опубликовал спутниковый снимок региона.

«В горле залива 2-3 дня сохранялся молодой лед, он достаточно тонкий и прозрачный, поэтому он плохо просматривается на спутниковых снимках такого разрешения, — отметил синоптик, — но он там есть».

По прогнозу метеорологов, завтра в регион придет циклон. Он уже «принес шторм на запад акватории Финского залива, и ледяной покров будет ломать и сжимать», сообщил господин Колесов. «Но вчера факт замерзания залива есть, так что ближайшими аналогами по ледяному покрытию Финского залива остаются 2010 и 2011 годы», — отметил он.

В начале недели «Росатом» сообщил, что по запросу Минтранса направил в Финский залив атомный ледокол. 19 февраля он приступил к работе. Всего с начала года ледоколы провели в порты Финского залива почти 1,5 тысячи судов.