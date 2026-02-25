Песков допустил встречу Путина, Зеленского и Трампа для финализации сделки

Президенты России, Украины и США Владимир Путин, Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться только на финальном этапе сделки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Трем президентам стоит встречаться, только если финализировать договоренность или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так»,— сказал господин Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что предложение господину Зеленскому приехать в Москву остается в силе. При этом он поставил под сомнение, что такая встреча состоится в ближайшее время из-за позиции украинской стороны. «Их (высказывания Владимира Зеленского.— “Ъ”) даже не надо анализировать, их надо просто вспомнить и задаться вопросом, есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если киевский режим по-прежнему сохраняет такую позицию»,— сказал Дмитрий Песков.

Владимир Путин приглашал Владимира Зеленского в Москву в сентябре прошлого года во время визита в Китай. Он отметил, что встретиться с украинским президентом его попросил Дональд Трамп. В Кремле также не исключали встречу российского и украинского президентов. При этом господин Песков отмечал, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена.

Последний раунд трехсторонних консультаций по Украине состоялся в Женеве 17—18 февраля. Накануне спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал трехстороннюю встречу делегаций в ближайшие 10 дней.