В Кремле не исключили встречу Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга сообщил, что Владимир Путин не исключает возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Однако президент России, отметил господин Песков, считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена. Пока нельзя сказать, что работа на экспертном уровне бурлит, добавил господин Песков.

Ранее о том, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, такая встреча возможно, когда будет подготовлена повестка саммита, а на сегодняшний день она совсем не готова.