Погибшего при взрыве у Савеловского вокзала полицейского похоронят в Белгороде

Погибшего при взрыве у Савеловского вокзала в Москве сотрудника ГИБДД Дениса Братущенко похоронят в Белгороде. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на источники в окружении погибшего. Похороны пройдут 26 февраля.

Погибший 34-летний старший лейтенант полиции родом из Белгорода, сообщил собеседник агентства. У господина Братущенко остались жена и двое несовершеннолетних детей.

В ночь на 24 февраля мужчина подошел к служебному автомобилю ДПС на Савеловском вокзале, после чего произошел взрыв. Мощность бомбы оценили в 300 г тротила. Преступник и один из сотрудников инспекции погибли. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он допустил, что подрывника могли завербовать в интернете, после чего дистанционно подорвать. Сам преступник, по словам президента, мог ничего не знать о готовящемся взрыве.

