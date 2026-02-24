Путин: исполнителя взрыва у Савеловского вокзала могли завербовать в интернете

Президент Владимир Путин предположил, что взорвавшего автомобиль ДПС на площади Савеловского вокзала могли завербовать в интернете. Он допустил, что исполнитель не знал о готовящемся преступлении и ему «всучили взрывное устройство, а потом взорвали». Об этом глава государства заявил на заседании коллегии ФСБ.

Владимир Путин поручил спецслужбе усилить борьбу с терроризмом, а также защиту сотрудников Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, чиновников, журналистов и волонтеров.

Взрыв у Савеловского вокзала произошел в ночь на 24 февраля. По данным МВД, неизвестный подошел к автомобилю ППС, после чего детонировало взрывное устройство. Погиб один сотрудник полиции, еще два пострадали. Исполнитель взрыва скончался на месте преступления. СКР возбудил дело о незаконном обороте взрывчатки и покушении на убийство сотрудников правоохранительных органов.

Никита Черненко