В Москве после взрыва около Савеловского вокзала погиб полицейский

В Москве рядом с Савеловским вокзалом на севере столицы произошел взрыв рядом с машиной полиции, сообщили в МВД. Преступник, заложивший взрывное устройство, скрылся.

По информации полиции, взрыв произошел около полуночи. Неизвестный подошел к машине Госавтоинспекции, в которой находились два сотрудника. После этого произошла детонация неизвестного устройства. МВД сообщает об одном погибшем полицейском и одном пострадавшем, которого увезли в больницу. РЕН ТВ со ссылкой на источник утверждает, что при взрыве погибли двое человек.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», преступник снимал происходящее на телефон. Для поиска подрывника задействованы комплексные силы полиции, отметили в МВД.