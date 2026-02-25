Мурашко: онковакцины включат в госгарантии медпомощи россиянам

Минздрав включит в программу госгарантий оказания медпомощи гражданам России новые лекарственные препараты и технологии, в том числе онковакцины. Об этом сообщил глава министерства Михаил Мурашко.

«Сегодня профинансировано и создано специальное производство для онковакцин, которые… войдут в программу государственных гарантий»,— рассказал господин Мурашко журналистам (цитата по ТАСС). Он отметил, что лекарства будут включены в весенние изменения программы.

Также глава Минздрава рассказал, что в России разработано новое роботизированное хирургическое оборудование. По его словам, аппараты уже можно поставлять в медорганизации.

В декабре 2025 года НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выпустил три тестовые вакцины мРНК от онкологических заболеваний. Вакцина способна воздействовать на иммунную систему и помогать ей распознавать раковые клетки. В начале февраля Минздрав разрешил применять одну из вакцин Национальному медицинскому исследовательскому центру (НМИЦ) онкологии имени Блохина для терапии меланомы.