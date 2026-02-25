Члена секты «Царская империя» заподозрили в пропаганде противоправных действий

Следователи возбудили уголовное дело против жителя Московской области, входящего в секту «Царская империя». Его заподозрили в пропаганде противоправных действий и участии в некоммерческой организации (НКО), посягающей на личность и права граждан. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого, сообщили в СКР.

По данным правоохранителей, мужчина вступил в «Царскую империю» в 2023 году. При этом он согласился с условиями секты: уничтожить паспорт, отказаться от уплаты налогов и службы в ВС РФ, а также соблюдения российского законодательства. Следователи считают, что подозреваемый занимался пропагандой организации и также призывал граждан уклоняться от исполнения своих обязанностей.

В СКР уточнили, что о причастности мужчины к секте стало известно во время поисков женщины и двух дочерей в Санкт-Петербурге. Позже правоохранители выяснили, что девушки в начале февраля сбежали во Владимирскую область для вступления в «Царскую империю». 12 февраля они записали видеоролик, старшая сестра заявила об отказе от документов «по религиозным убеждениям».

Секту «Русская православная церковь — Царская империя» создал Леонид Власов в 2018 году. Его задержали в феврале 2024 года в ходе спецоперации вместе с еще 41 участником организации. Создателя секты обвинили в создании и руководстве НКО, посягающей на личность и права граждан, а также призывах к террористической деятельности. Обвинения также предъявили еще двум руководителям «Царской империи» — Александру Комишенко и Никите Шостаку.

