Выступление Путина на Форуме будущих технологий: биоэкономика и биотехнологии. Главное

Президент России выступил на Форуме будущих технологий. Владимир Путин поручил увеличить бюджетные места для подготовки специалистов в сфере биоэкономики, заявил о несоответствующей требованиям биоэкономики компетенции выпускников колледжей и вузов, а также предложил использовать в биотехнологиях экспериментальные правовые режимы. Главные заявления господина Путина — в подборке «Ъ».

Владимир Путин на Форуме будущих технологий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О развитии биотехнологий Равный доступ к технологиям будущего — это непреложное условие для развития цивилизации.

Биотехнологии развиваются с беспрецедентной скоростью и могут помочь в решении проблем изменения климата и дефицита продовольствия.

России нужно переходить от импортозамещения к собственным передовым биотехнологиям.

Важно с самого начала установить четкие этические границы применения биотехнологий, предотвратить потенциальные угрозы, прежде всего для здоровья, жизни человека, обеспечить сохранность его персональных данных.

В России необходимо выстроить эффективную систему поддержки экспорта биотехнологий.

России надо работать с ближайшими соседями в области биотехнологий.

О биоэкономике Россия будет использовать потенциал биоэкономики для укрепления здоровья нации.

Финансирование мероприятий в биоиндустрии должно расти и быть по преимуществу внебюджетным.

Передовые разработки в сфере агропрома и медицины с использованием биоинформатики и ИИ должны получать гранты.

Компетенции выпускников колледжей и вузов отстают от существующих требований в биоэкономике. Необходимо обновить программы профессионального образования.

Нужно увеличить при необходимости бюджетные места для подготовки специалистов в сфере биоэкономики.

Необходимо ускорить появление жизненно важных разработок, включая искусственные ткани, сосуды и органы человека, и убрать бюрократические преграды на этом пути.

Важнейший вопрос — это наличие собственных приборов, оборудования, а также ферментов, биокатализаторов, других критически важных компонентов.

Нужно запустить программы популяризации биоэкономики.

«Пропаганда» биоэкономики очень важна, и она должна быть своевременной.

О деятельности российских ученых Ученые еще не добрались до создания «живого сердца», но двигаются к этому.

Россия гордится тем, что успехи именно ее ученых внесли существенный вклад в науки о жизни.

Ученые и инженеры своими смелыми решениями, по сути, уже формируют новую реальность.