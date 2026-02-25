Выступление Путина на Форуме будущих технологий: биоэкономика и биотехнологии. Главное
Путин: пропаганда биоэкономики важна и должна быть современной
Президент России выступил на Форуме будущих технологий. Владимир Путин поручил увеличить бюджетные места для подготовки специалистов в сфере биоэкономики, заявил о несоответствующей требованиям биоэкономики компетенции выпускников колледжей и вузов, а также предложил использовать в биотехнологиях экспериментальные правовые режимы. Главные заявления господина Путина — в подборке «Ъ».
Владимир Путин на Форуме будущих технологий
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О развитии биотехнологий
- Равный доступ к технологиям будущего — это непреложное условие для развития цивилизации.
- Биотехнологии развиваются с беспрецедентной скоростью и могут помочь в решении проблем изменения климата и дефицита продовольствия.
- России нужно переходить от импортозамещения к собственным передовым биотехнологиям.
- Важно с самого начала установить четкие этические границы применения биотехнологий, предотвратить потенциальные угрозы, прежде всего для здоровья, жизни человека, обеспечить сохранность его персональных данных.
- В России необходимо выстроить эффективную систему поддержки экспорта биотехнологий.
- России надо работать с ближайшими соседями в области биотехнологий.
О биоэкономике
- Россия будет использовать потенциал биоэкономики для укрепления здоровья нации.
- Финансирование мероприятий в биоиндустрии должно расти и быть по преимуществу внебюджетным.
- Передовые разработки в сфере агропрома и медицины с использованием биоинформатики и ИИ должны получать гранты.
- Компетенции выпускников колледжей и вузов отстают от существующих требований в биоэкономике. Необходимо обновить программы профессионального образования.
- Нужно увеличить при необходимости бюджетные места для подготовки специалистов в сфере биоэкономики.
- Необходимо ускорить появление жизненно важных разработок, включая искусственные ткани, сосуды и органы человека, и убрать бюрократические преграды на этом пути.
- Важнейший вопрос — это наличие собственных приборов, оборудования, а также ферментов, биокатализаторов, других критически важных компонентов.
- Нужно запустить программы популяризации биоэкономики.
- «Пропаганда» биоэкономики очень важна, и она должна быть своевременной.
О деятельности российских ученых
- Ученые еще не добрались до создания «живого сердца», но двигаются к этому.
- Россия гордится тем, что успехи именно ее ученых внесли существенный вклад в науки о жизни.
- Ученые и инженеры своими смелыми решениями, по сути, уже формируют новую реальность.
Поручения и предложения
- Поручил правительству подготовить стратегию формирования биоэкономики до 2050 года.
- Организовать межотраслевое, надведомственное управление в биоэкономике и нацелить действия на значительное увеличение ее доли в ВВП страны.
- Предоставить налоговые преференции компаниям, которые внедряют передовые биотехнологии.
- Разработать механизмы защиты внутреннего рынка биотехнологий.
- Обновить программы профобразования, расширить практическое обучение студентов в сфере биотеха, создав при вузах инженерные школы.
- Внедрить углубленную профориентацию школьников с учетом кадровых потребностей в сфере биотехнологий.
- Создать в регионах сеть центров инженерных разработок в биоэкономике, чтобы насытить сферу кадрами.
- Предложил использовать в биотехнологиях экспериментальные правовые режимы, которые уже применяются в беспилотной сфере.
- Попросил российский научный фонд в 2026 году предоставить гранты для создания новых решений в сфере биоэкономики.