Выступление Путина на Форуме будущих технологий: биоэкономика и биотехнологии. Главное

Путин: пропаганда биоэкономики важна и должна быть современной

Президент России выступил на Форуме будущих технологий. Владимир Путин поручил увеличить бюджетные места для подготовки специалистов в сфере биоэкономики, заявил о несоответствующей требованиям биоэкономики компетенции выпускников колледжей и вузов, а также предложил использовать в биотехнологиях экспериментальные правовые режимы. Главные заявления господина Путина — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О развитии биотехнологий

  • Равный доступ к технологиям будущего — это непреложное условие для развития цивилизации.
  • Биотехнологии развиваются с беспрецедентной скоростью и могут помочь в решении проблем изменения климата и дефицита продовольствия.
  • России нужно переходить от импортозамещения к собственным передовым биотехнологиям.
  • Важно с самого начала установить четкие этические границы применения биотехнологий, предотвратить потенциальные угрозы, прежде всего для здоровья, жизни человека, обеспечить сохранность его персональных данных.
  • В России необходимо выстроить эффективную систему поддержки экспорта биотехнологий.
  • России надо работать с ближайшими соседями в области биотехнологий.

О биоэкономике

  • Россия будет использовать потенциал биоэкономики для укрепления здоровья нации.
  • Финансирование мероприятий в биоиндустрии должно расти и быть по преимуществу внебюджетным.
  • Передовые разработки в сфере агропрома и медицины с использованием биоинформатики и ИИ должны получать гранты.
  • Компетенции выпускников колледжей и вузов отстают от существующих требований в биоэкономике. Необходимо обновить программы профессионального образования.
  • Нужно увеличить при необходимости бюджетные места для подготовки специалистов в сфере биоэкономики.
  • Необходимо ускорить появление жизненно важных разработок, включая искусственные ткани, сосуды и органы человека, и убрать бюрократические преграды на этом пути.
  • Важнейший вопрос — это наличие собственных приборов, оборудования, а также ферментов, биокатализаторов, других критически важных компонентов.
  • Нужно запустить программы популяризации биоэкономики.
  • «Пропаганда» биоэкономики очень важна, и она должна быть своевременной.

О деятельности российских ученых

  • Ученые еще не добрались до создания «живого сердца», но двигаются к этому.
  • Россия гордится тем, что успехи именно ее ученых внесли существенный вклад в науки о жизни.
  • Ученые и инженеры своими смелыми решениями, по сути, уже формируют новую реальность.

Поручения и предложения

  • Поручил правительству подготовить стратегию формирования биоэкономики до 2050 года.
  • Организовать межотраслевое, надведомственное управление в биоэкономике и нацелить действия на значительное увеличение ее доли в ВВП страны.
  • Предоставить налоговые преференции компаниям, которые внедряют передовые биотехнологии.
  • Разработать механизмы защиты внутреннего рынка биотехнологий.
  • Обновить программы профобразования, расширить практическое обучение студентов в сфере биотеха, создав при вузах инженерные школы.
  • Внедрить углубленную профориентацию школьников с учетом кадровых потребностей в сфере биотехнологий.
  • Создать в регионах сеть центров инженерных разработок в биоэкономике, чтобы насытить сферу кадрами.
  • Предложил использовать в биотехнологиях экспериментальные правовые режимы, которые уже применяются в беспилотной сфере.
  • Попросил российский научный фонд в 2026 году предоставить гранты для создания новых решений в сфере биоэкономики.

