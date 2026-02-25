Путин призвал убрать бюрократические барьеры на пути создания тканей и органов

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Форума будущих технологий. Там он поговорил о работе ученых над созданием искусственных органов и о прочих разработках в сфере здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Уже не являются фантастикой отдельные органы человека. Вот, правда, до создания, так скажем, "живого сердца" еще не добрались, но к этому двигаются»,— сказал президент. Он заявил о необходимости ускорить появление жизненно важных разработок, включая искусственные ткани, сосуды и органы человека, и убрать бюрократические преграды на этом пути.

Президент поручил организовать межотраслевое, надведомственное управление в биоэкономике и нацелить действия на значительное увеличение ее доли в ВВП страны. Он также попросил правительство быстрее подготовить Стратегию формирования биоэкономики до 2050 года, а также разработать механизмы защиты внутреннего рынка биотехнологий. Россия намерена использовать «колоссальный потенциал биоэкономики для укрепления здоровья нации» и решения других приоритетных задач, сказал президент.