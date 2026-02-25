Путин: компетенции выпускников вузов отстают от развития биотехнологий

Уровень знаний выпускников многих вузов отстает от уровня развития биотехнологий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока компетенции, знания выпускников многих вузов… существенно отстают даже от текущего уровня развития биотехнологий»,— сказал господин Путин. Он отметил, что специалисты по строительству биоэкономики являются самым важным звеном.

Президент поручил организовать межотраслевое, надведомственное управление в биоэкономике и попросил правительство как можно быстрее подготовить стратегию формирования отрасли до 2050 года. Он также предложил запустить в России программы популяризации биоэкономики и поручил подключить СМИ к этой работе.