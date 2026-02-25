«Росатом» хочет выкупить долю Сергея Шишкарева в ГК «Дело»

Госкорпорация «Росатом» намерена в ближайшее время направить в ФАС ходатайство о приобретении доли основателя ГК «Дело» Сергея Шишкарева в управляющей компании группы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, уточнившую, что пакет документов находится в стадии подготовки.

Накануне господин Шишкарев, в свою очередь, принял решение о выкупе 49% акций УК «Дело», принадлежащих «Росатому». Разногласия между партнерами начались в первой половине 2024 года. В конце того же года стороны договорились о возможном привлечении Трансмашхолдинга, который должен был получить 49% «Росатома» в «Деле» в обмен на собственный пакет акций, что позволило бы госкорпорации сохранить контроль. Однако к концу 2025 года сделка сорвалась из-за расхождения в оценке стоимости актива.

В начале февраля 2026 года Сергей Шишкарев подал в ФАС ходатайство о покупке 49%, принадлежащих «Росатому». Тогда в госкорпорации заявляли, что не планируют выходить из капитала. Однако 17 февраля стратегический совет «Росатома» принял решение о прекращении партнерства, сославшись на различия в подходах к развитию бизнеса, а 20 февраля был запущен предусмотренный акционерным соглашением механизм «русской рулетки».

Согласно процедуре, в течение 60 дней Шишкарев должен был определиться — выкупить долю партнера либо продать собственную. Еще 120 дней отводилось на получение согласований регуляторов. Представитель бизнесмена подтвердил получение оферты, назвав предложенную цену рыночной. По данным РБК, «Росатом» оценил 51% Шишкарева в УК «Дело» в 77 млрд руб., свою долю в 49% — в 74 млрд руб.

Вячеслав Рыжков