Власти Кубани опровергли фейк о повышении платы за питание в школах региона

В телеграм-каналах и ряде СМИ распространяется информация о якобы предстоящем с 1 апреля 2026 года повышении на 20% платы за питание в образовательных организациях Краснодарского края в связи с ростом числа детей льготных категорий. Сообщение сопровождается документом, оформленным как официальный, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Власти региона заявили, что распространяемый документ является фальсификацией. В опубликованном тексте, как указывают в краевой администрации, допущены грубые нарушения требований делопроизводства. В частности, в нем трижды фигурируют должности и наименования структур, которые отсутствуют в действующей системе органов власти региона, в том числе «глава администрации (губернатор) Краснодарского края», «первый вице-губернатор» и «департамент образования Краснодарского края».

В министерстве образования и науки Краснодарского края пояснили, что финансирование горячего питания школьников осуществляется за счет средств федерального, краевого и муниципальных бюджетов. С 1 сентября 2020 года по поручению Владимира Путина бесплатным горячим питанием обеспечены все учащиеся 1–4-х классов. С 2022 года муниципалитеты получают поддержку из краевого бюджета на организацию бесплатного двухразового питания для детей с ограниченными возможностями здоровья, включая компенсации для обучающихся на дому. Кроме того, бесплатное питание предоставляется школьникам из многодетных семей и семей участников специальной военной операции.

В ведомстве подчеркнули, что действующий порядок и объем льгот сохраняются, а каких-либо решений об увеличении платы за питание не принималось.

