Цивилев: российские власти планируют продлить меры поддержки угольной отрасли

Российские власти планируют продлить меры поддержки угольной отрасли. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев журналистам в Госдуме, передает «Интерфакс».

Сергей Цивилев

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Сергей Цивилев

Правительство России в декабре продлило до 28 февраля действие отсрочки по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов, адресные субсидии на логистику, а также скидку к тарифу на экспорт угля для сибирских компаний. В конце января Минфин предложил предоставить угольным компаниям рассрочку для уплаты НДПИ и страховых взносов до конца 2026-го. Инициативу поддержало Минэнерго России.