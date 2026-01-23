Минэнерго поддержало идею о рассрочке по НДПИ для угольных компаний

Минэнерго России поддержало инициативу Минфина о предоставлении угольным компаниям рассрочки для уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Льгота должна распространиться на все 138 предприятий, которым ранее была предоставлена отсрочка по уплате НДПИ, считают в Минэнерго.

Компании смогут до конца 2026 года погасить задолженность по НДПИ и страховым взносам за девять месяцев, следует из заявления Минэнерго, которое приводит «Интерфакс». В ведомстве уточнили, что дорабатывают проект постановления с Минфином.

В декабре правительство продлило до 28 февраля 2026 года отсрочку по НДПИ и страховым взносам, адресные субсидии на логистику, а также скидку к тарифу на экспорт угля для сибирских компаний. До этой даты не должны взыскиваться долги по налогам и страховым взносам, если компании не находятся в банкротстве. Меры поддержки угольной отрасли были утверждены 29 мая.

О развитии угольной промышленности России — в материале «Ъ» «Углю давит на транспортные плечи».