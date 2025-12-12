Правительство продлило отсрочку по налогам для угольной отрасли

Правительство России продлило действие отсрочки по уплате налогов на добычу полезных ископаемых и страховым взносам до 28 февраля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре), руководитель Администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев (слева) и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода в музее «Атом» на ВДНХ (12 декабря 2025 года)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре), руководитель Администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев (слева) и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода в музее «Атом» на ВДНХ (12 декабря 2025 года)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Также до этой даты к угольным компаниям не будут применяться взыскания по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам при условии, что против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства»,— сообщили в правительстве.

Постановление подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин. В пресс-службе уточнили, что продление отсрочки позволит организациям угольной отрасли высвободить оборотные средства и направить их на текущие нужды.

Сегодня глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что в ведомстве обсуждают меры поддержки угольной отрасли на следующий год. «Сейчас мы обсуждаем уже, какие меры мы будем принимать в следующем году, потому что мы считаем, что поддержка и дальше должна быть для угольной отрасли»,— сообщил он (цитата по «Интерфаксу»). По словам министра, угольники считают, что меры поддержки помогли им в 2025 году.