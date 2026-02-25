МИД КНР призвал соблюдать обязательства по нераспространению ядерного оружия

Мировое сообщество должно строго соблюдать обязательства по нераспространению ядерного оружия и недопущению ядерной войны, заявила представитель МИД КНР Мао Нин. Так она прокомментировала заявление Службы внешней разведки (СВР) России о планах Британии и Франции передать Украине ядерное оружие.

«Я не знакома с подробностями сложившейся ситуации. Китай всегда настаивал на недопустимости использования ядерного оружия и развязывания ядерной войны, международные обязательства по нераспространению ядерного оружия должны строго соблюдаться», — сказала дипломат на брифинге.

Мао Нин призвала заинтересованные в завершении украинского конфликта стороны воздержаться от каких-либо действий, способных привести к недопониманию и эскалации.

По данным СВР, Великобритания и Франция решили тайно передать Украине ядерное оружие и соответствующие технологии. Как считают в СВР, наличие атомной бомбы позволит Киеву претендовать на более выгодные условия в мирных переговорах. Посольства Франции и Великобритании в России отрицают наличие таких планов. Не подтвердил их также украинский МИД.

Анна Пестерева